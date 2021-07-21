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Сохранение президентской республики и увеличение срока полномочий парламента: итоговое заседание Конституционной комиссии прошло в Национальной библиотеке

21.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сохранение президентской республики и увеличение срока полномочий парламента: итоговое заседание Конституционной комиссии прошло в Национальной библиотеке

Беларусь останется президентской республикой, но к кандидату на пост главы государства требования изменятся. Это предложения в обновлённый Основной закон страны. О них рассказал председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич.

В Национальной библиотеке сегодня прошло девятое заседание. Подвели итоги работы на этапе подготовки изменений в действующий основной закон. Комиссия предложила изменить преамбулу Конституции и, такие разделы, как «Личность. Общество. Государство» и «Президент. Парламент. Правительство». Возраст для избрания на пост президента комиссия предложила повысить до 40 лет. У кандидата не должно быть иностранного гражданства. А жить в Беларуси до того, как баллотироваться в президенты, нужно не меньше 20 лет.

Пётр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии: «Сохранение президентской формы правления. Исходя из конституционного статуса Президента, парламента и правительства, перераспределить их в определённой мере полномочия, чтобы в должной мере было взаимодействие и, чтобы органы государственной власти активно участвовали в решении государственный задач. Предлагается на уровне Конституции определить статус Всебелорусского народного собрания. До настоящего времени ВНС выполняло функцию совещательного органа в выработке важных направлений в решении задач государства и общества. Закрепление конституционного статуса ВНС означает, что этому органу придаются конституционно-властные полномочия».

Среди предложений также – увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет. Ввести новый правозащитный институт уполномоченного по правам человека.

Это достаточно прогрессивный институт, по мнению комиссии. А вот подход к семье намерены оставить традиционным. С учётом большого количества обращений, в новой Конституции предложено закрепить понятие брака, как союза мужчины и женщины.

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Беларусь останется президентской республикой, но к кандидату на пост главы государства требования изменятся. Это предложения в обновлённый Основной закон страны....
 
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