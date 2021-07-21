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Сохранение президентской республики и увеличение срока полномочий парламента: итоговое заседание Конституционной комиссии прошло в Национальной библиотеке
Источник материала: ОНТ
Беларусь останется президентской республикой, но к кандидату на пост главы государства требования изменятся. Это предложения в обновлённый Основной закон страны. О них рассказал председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда Пётр Миклашевич.
В Национальной библиотеке сегодня прошло девятое заседание. Подвели итоги работы на этапе подготовки изменений в действующий основной закон. Комиссия предложила изменить преамбулу Конституции и, такие разделы, как «Личность. Общество. Государство» и «Президент. Парламент. Правительство». Возраст для избрания на пост президента комиссия предложила повысить до 40 лет. У кандидата не должно быть иностранного гражданства. А жить в Беларуси до того, как баллотироваться в президенты, нужно не меньше 20 лет.
Среди предложений также – увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет. Ввести новый правозащитный институт уполномоченного по правам человека.
Это достаточно прогрессивный институт, по мнению комиссии. А вот подход к семье намерены оставить традиционным. С учётом большого количества обращений, в новой Конституции предложено закрепить понятие брака, как союза мужчины и женщины.
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Сохранение президентской республики и увеличение срока полномочий парламента: итоговое заседание Конституционной комиссии прошло в Национальной библиотеке
Беларусь останется президентской республикой, но к кандидату на пост главы государства требования изменятся. Это предложения в обновлённый Основной закон страны....
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