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«Милуоки» победил «Финикс» в финале чемпионата NBA

21.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Милуоки» победил «Финикс» в финале чемпионата NBA

В чемпионате NBA стал известен победитель! Им стал «Милуоки», который выиграл чемпионский кубок впервые за 50 лет.

Решающим в финальной серии против «Финикса» стал 6-й матч: «Милуоки» выиграл его со счетом 105:98. А итог всей финальной серии – 4:2. Самым результативным игроком в составе чемпионов вновь стал Янис Адетокунбо (у него 50 очков и 14 подборов).

В ходе финальной серии баскетболисты «Милуоки» были в роли догоняющих: проиграв два стартовых матча, команда все же смогла избежать поражения и в итоге выиграла.  

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В чемпионате NBA стал известен победитель! Им стал «Милуоки», который выиграл чемпионский кубок впервые за 50 лет. Решающим в финальной серии против «Финикса» стал 6-й...
 
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