|
Бьюти-процедуры с использованием меда: простые рецепты, которые можно повторить дома. Результат восхитит вас!
Источник материала: ОНТ
Если раньше использовать продукты питания для косметических процедур было, по меньшей мере, странно, то теперь все изменилось. Пользу натуральных продуктов оценили в индустрии красоты. Мед – не исключение. Скрабы, маски для волос и тела, обертывания… Интересно, что-нибудь новое в этой теме придумать возможно?
Подробнее – в сюжете «Нашего утра».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бьюти-процедуры с использованием меда: простые рецепты, которые можно повторить дома. Результат восхитит вас!
Если раньше использовать продукты питания для косметических процедур было, по меньшей мере, странно, то теперь все изменилось. Пользу натуральных продуктов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)