Бьюти-процедуры с использованием меда: простые рецепты, которые можно повторить дома. Результат восхитит вас!

Источник материала: ОНТ

Если раньше использовать продукты питания для косметических процедур было, по меньшей мере, странно, то теперь все изменилось. Пользу натуральных продуктов оценили в индустрии красоты. Мед – не исключение. Скрабы, маски для волос и тела, обертывания… Интересно, что-нибудь новое в этой теме придумать возможно?

Подробнее – в сюжете «Нашего утра».





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