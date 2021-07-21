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Бьюти-процедуры с использованием меда: простые рецепты, которые можно повторить дома. Результат восхитит вас!

21.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бьюти-процедуры с использованием меда: простые рецепты, которые можно повторить дома. Результат восхитит вас!

Если раньше использовать продукты питания для косметических процедур было, по меньшей мере, странно, то теперь все изменилось. Пользу натуральных продуктов оценили в индустрии красоты. Мед – не исключение. Скрабы, маски для волос и тела, обертывания… Интересно, что-нибудь новое в этой теме придумать возможно?

Подробнее – в сюжете «Нашего утра». 


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Если раньше использовать продукты питания для косметических процедур было, по меньшей мере, странно, то теперь все изменилось. Пользу натуральных продуктов...
 
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