Представитель власти застрелил мигранта в Италии

Источник материала: ОНТ

В результате ссоры в Италии советник по вопросам безопасности мэрии города Вогеры застрелил 40-летнего мигранта из Марокко, сообщает газета Corriere della Sera.

Конфликт произошел в баре на городской площади. Как рассказал представитель местной власти, он услышал, как мигрант приставал к гостям заведения, и решил вмешаться. После того, как мужчина не отреагировал на замечание, сотрудник мэрии достал пистолет. Разрешение на оружие у него есть. Представитель власти пригрозил вызвать полицию. В ответ мигрант толкнул его, после чего пистолет выстрелил. Мужчина получил ранение в живот.

Пострадавшего госпитализировали. Позже он умер в больнице. Служащий мэрии находится под домашним арестом. Ведется расследование.

ФОТО: pixabay

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