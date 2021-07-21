Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Источник материала: ОНТ

Летние Олимпийские Игры 2032 года примет австралийский Брисбен. Об этом официально объявили на сессии Международного Олимпийского комитета.

Этой новости ждали тысячи болельщиков из Брисбена, которые наблюдали за объявлением столицы Игр в прямом эфире. Но это не единственная важная тема, которую затронули там сегодня. Так, по словам главы координационной комиссии МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего, зимняя Олимпиада в Пекине в 2022 году должна пройти при зрителях. После того как пандемия изменила все планы на Олимпиаде в Токио, Игры в Пекине должны стать яркими и незабываемыми для болельщиков со всего мира. Но продажа билетов пока не стартовала и когда это случится – пока неизвестно.

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