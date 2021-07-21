Брачные договоры набирают популярность в Беларуси: зачем они нужны и как их составляют?

Источник материала: ОНТ

Хотите укрепить брак – составьте брачный договор. В нем можно указать разные пункты, и каждый из супругов будет знать, что теряет, если вдруг решится на развод. А юристы уверяют: заключение этого документа сэкономит деньги и нервы во многих случаях. Кстати, эта услуга набирает все большую популярность. По официальным данным, в прошлом году в нашей стране почти четыре тысячи пар подписали брачный договор, а за 6 месяцев этого года – уже около двух тысяч двухсот.





После свадьбы голливудские актеры Том Круз и Кэти Холмс решили заключить брачный договор. Документ был составлен на 100 страницах и включал 860 пунктов. В нем было указано, что Кэти во всем должна соглашаться с Томом и улыбаться во время беседы с ним, а еще поддерживать атмосферу счастья в семье. Увы, брак это не спасло – после шести лет совместной жизни пара распалась. Вообще услуга заключения брачного договора раньше считалась «фишкой» звезд, но сейчас она набирает все большую популярность и в странах СНГ.

Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа: «В начале, когда только появился брачный договор, все относились к нему с опаской, и это был первый признак, что кто-то кому-то не доверяет. На самом деле брачный договор повышает ответственность друг перед другом, перед детьми, повышает правовую культуру между супругами».

Согласно ч. 2 ст. 13 Кодекса о браке и семье, брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, либо супругов об определении их личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей как в период брака, так и после его расторжения. В брачном договоре могут быть определены права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака, порядок раздела общей собственности супругов и другие вопросы взаимоотношений между супругами, родителями и детьми. Содержание может меняться в зависимости от того, что важно для той или иной пары.

Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа: «Был у меня один интересный брачный договор, в котором супруги расписывали порядок несения расходов совместных, например, закупка питания. Покупка продуктов ложилась на супругу, более крупные покупки совершал супруг».

Заключить брачный договор можно как до брака, так и во время него. Первое и главное условие: документ должен быть подписан по обоюдному согласию. Если супруга «за», а муж сопротивляется, то заключить договор не получится. Кроме того, в нем нельзя прописывать пункты, которые будут нарушать закон и права как самих супругов, так и третьих лиц.

В период брака договор можно расторгнуть или изменить у нотариуса. Если же один из супругов не выполняет обязательства, которые предусмотрены соглашением, то второй супруг может получить исполнительный лист. И тогда, хочешь-не хочешь, но нарушителю придется выполнять все условия, которые прописаны в документе. Это регламентируется Законом об исполнительном производстве.

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