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Как употреблять мед тем, у кого на него аллергия?
Источник материала: ОНТ
Лето – это маленькая жизнь! Самая медовая пора за окном. Кстати, сортов этого продукта очень много. И одуванчиковый, и липовый, и гречишный, и луговой… Как же приятно брать и макать в свежий мед краюшку хлеба. Но так делать можно не всем. Потому что, несмотря на полезность, аллергию на мед никто не отменял.
Подробнее – в сюжете «Нашего утра».
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Лето – это маленькая жизнь! Самая медовая пора за окном. Кстати, сортов этого продукта очень много. И одуванчиковый, и липовый, и гречишный, и луговой… Как же...
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