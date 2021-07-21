Минздрав вынес «Нордину» предписание из-за некачественно оказанной пациентке помощи

Источник материала: ОНТ

Минздрав вынес предписание медицинскому центру «Нордин» из-за некачественно оказанной пациентке помощи, сообщили в ведомстве.

Жительница Беларуси обратилась в Министерство здравоохранения по вопросу халатности медцентра. Пациентка получила медицинскую помощь в «Нордине», однако после оперативного вмешательства у нее возникли осложнения. Женщина обратилась в медцентр по этому поводу, но не получила разъяснений и качественно оказанной помощи в устранении последствий после операции.

Когда медцентр сможет возобновить оказание данных услуг, Минздрав будет решать на очередном лечебно-контрольном совете после устранения нарушений.

ФОТО: pixabay





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