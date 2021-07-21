История Матвея Залесского с герпесным энцефалитом. Как помочь мальчику, который нуждается в лечении?

Источник материала: ОНТ

Доброта – вот, что делает мир лучше! И сегодня мы хотим вам рассказать историю маленького человека, который очень хочет быть таким, как все обычные дети – ходить в школу, бегать и играть. Без страха очередного приступа. Это все возможно с вашей помощью! Давайте подарим шанс на здоровую жизнь.

Подробнее – в программе «Наше утро».





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