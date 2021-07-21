На аэродроме Жуковский открылся международный авиакосмический салон МАКС

Источник материала: ОНТ

Зрелищное шоу для любителей воздушной техники и выставка достижений для специалистов авиационной отрасли: в подмосковном Жуковском открылся 15 авиационно-космический салон МАКС. Современную продукцию привезли и предприятия белорусской оборонки.





Всего на авиасалоне – полтысячи производителей. Основное внимание, как и ожидалось, к трем образцам авиатехники. Это однодвигательный истребитель пятого поколения, экспортная версия истребителя Су-57Э и новинка гражданского сегмента – авиалайнер МС-21. Белорусский военно-промышленный комплекс на МАКСе представляют лидеры отрасли. На стендах представлена роботизированная техника воздушного базирования, средства радиоэлектронной защиты, дисплеи.

Деловая программа выставки продлится до конца рабочей недели, для широкой публики экспозиция открылась сегодня. В условиях эпидограничений проход на площадки – только по QR-коду с подтверждением прививки либо с отрицательным ПЦР-тестом. Следить за программой МАКСа впервые можно виртуально.

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