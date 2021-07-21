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Во Львове эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
Источник материала: ОНТ
Экстренные новости приходят из Львова. Там из-за угрозы взрыва эвакуируют международный аэропорт. Полиция проверяет сообщение о минировании.
Работники и пассажиры покинули здание, специалисты обследуют территорию. На место прибыли взрывотехники и кинологи с собаками. Эвакуация началась после звонка, затем сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили подозрительную сумку, в которой может быть взрывчатка.
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Экстренные новости приходят из Львова. Там из-за угрозы взрыва эвакуируют международный аэропорт. Полиция проверяет сообщение о минировании. Работники и...
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