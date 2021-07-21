Выставка «Техника Победы» открылась в Гродно

Источник материала: ОНТ

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Танки, самолеты, зенитки – «Технику Победы» представили в Гродно. Все – точные копии лучших образцов боевых машин, которые сражались на фронтах Великой Отечественной.





Экземпляров свыше полусотни. И хотя каждый в масштабе 1 к 35 – рассмотреть можно всё, до мелких деталей. Здесь легендарный Т-34, танки-участники Сталинградской битвы, знаменитые полуторки, которые первыми входили по дороге жизни в блокадный Ленинград, и машины, которые вывозили с поля боя раненых. Почти 10 лет хрупкую коллекцию вместе со школьниками создавал сотрудник Гродненской таможни Виктор Плакса. На экземпляр – от двух месяцев до полугода. Результат совместной работы впервые показали широкой публике. И интерес есть – экскурсии каждый день.

Для самых любознательных - немецкие «Тигры» и самолеты эскадрильи «Нормандия-Неман». Рассмотреть в деталях «Технику Победы» можно в культурном центре «Фестивальный».

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