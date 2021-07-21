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Странные свадебные приметы, от которых пора избавиться. А вы верите в них?
Источник материала: ОНТ
Есть предрассудки, связанные со свадьбами, которые дошли к нам еще с давних времен. Некоторые соблюдают эти правила до сих пор.
Подробнее – в сюжете «Нашего утра».
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Есть предрассудки, связанные со свадьбами, которые дошли к нам еще с давних времен. Некоторые соблюдают эти правила до сих пор. Подробнее – в сюжете «Нашего утра». ...
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