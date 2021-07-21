Странные свадебные приметы, от которых пора избавиться. А вы верите в них?

Источник материала: ОНТ

Есть предрассудки, связанные со свадьбами, которые дошли к нам еще с давних времен. Некоторые соблюдают эти правила до сих пор.

Подробнее – в сюжете «Нашего утра».





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