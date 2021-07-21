ГПК: официальной реакции от Литвы по поводу инцидента с иракскими мигрантами нет

Источник материала: ОНТ

Литва не дала официального ответа по поводу инцидента с иракскими беженцами, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Государственного пограничного комитета Антона Бычковского.

Ранее стало известно, что белорусские пограничники задержали возле границы с Литвой три группы нелегальных мигрантов. Они перешли границу с литовской стороны.

По словам мигрантов, в Литве их задержали вооруженные люди в камуфляже. Документы граждан Ирака они не стали проверять, а порвали и выбросили их. После этого к нелегальным мигрантам применили физическое насилие и отправили их в Беларусь.

ФОТО: ГПК









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