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ГПК: официальной реакции от Литвы по поводу инцидента с иракскими мигрантами нет
Источник материала: ОНТ
Литва не дала официального ответа по поводу инцидента с иракскими беженцами,
Ранее стало известно, что белорусские пограничники задержали возле границы с Литвой три группы нелегальных мигрантов. Они перешли границу с литовской стороны.
По словам мигрантов, в Литве их задержали вооруженные люди в камуфляже. Документы граждан Ирака они не стали проверять, а порвали и выбросили их. После этого к нелегальным мигрантам применили физическое насилие и отправили их в Беларусь.
ФОТО: ГПК
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Литва не дала официального ответа по поводу инцидента с иракскими беженцами, пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Государственного пограничного...
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