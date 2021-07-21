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В Пригороде Буффало взорвался жилой дом
Источник материала: ОНТ
В пригороде американского города Буффало прогремел взрыв.
Там на воздух взлетел дом. А вместе с ним серьезные повреждения получили еще семь строений. При разборе завалов обнаружено тело хозяйки жилья.
Что произошло внутри – сейчас выясняется.
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В пригороде американского города Буффало прогремел взрыв. Там на воздух взлетел дом. А вместе с ним серьезные повреждения получили еще семь строений. При разборе...
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