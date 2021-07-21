В Пригороде Буффало взорвался жилой дом

Источник материала: ОНТ

В пригороде американского города Буффало прогремел взрыв.





Там на воздух взлетел дом. А вместе с ним серьезные повреждения получили еще семь строений. При разборе завалов обнаружено тело хозяйки жилья.

Что произошло внутри – сейчас выясняется.

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