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Правозащитница заявила о вербовке сотрудниками ДФР после ее задержания во время массовых обысков
Источник материала: Партизан
Волонтерка правозащитного центра "Вясна" Евгения Бабаева рассказала, что сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) вербовали ее после задержания 14 июля во время массовых обысков в Беларуси.
Об этом она
Евгению Бабаеву задержали в Минске и отвезли в ДФР. По ее словам, ей предъявили статью о неуплате налогов, а после этого на 72 часа поместили в ИВС. Бабаева отметила, что сотрудники ДФР при обыске удивились, что она и ее муж являются гражданами России. Пока она была на Окрестина, сотрудники ДФР разговаривали с ней без адвокатов.
"В пятницу, за день до выхода, ко мне приходили три сотрудника ДФР на беседу без адвоката. Они мне хотели предложить сделку о том, что я буду оперативным сотрудником под псевдонимом и буду доносить информацию. Дали мне подписать бумажки. Я в тот момент прекрасно понимала, что эти бумажки ничего не стоят, что главное для меня было выйти на свободу и потом разберемся", – рассказала она.
Бабаева добавила, что один из сотрудников ДФР дал ей свой номер телефона для связи и передачи информации. Она отметила, что не будет сотрудничать со спецслужбами, а бумаги подписала, только чтобы выйти на свободу.
В Беларуси три дня подряд проходили обыски у представителей медиа и правозащитников. Четырнадцатого июля силовики задержали полтора десятка человек, в том числе руководителей ПЦ "Вясна" Алеся Беляцкого и Валентина Стефановича.
Накануне силовики наведались в офисы общественных организаций "Говори правду", "Таварыства беларускай мовы" и "Гражданский форум".
На происходящее в Беларуси отреагировали ЕС и США. Они призвали официальный Минск придерживаться международных обязательств страны уважать права человека и фундаментальные свободы и потребовали немедленного освобождения всех задержанных.
"ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим постепенным подходом. ЕС будет продолжать принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси. Мы продолжим стоять на стороне всех правозащитников и независимых голосов и всех людей, притесняемых в Беларуси", – отметил в заявлении по Беларуси верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Никаких официальных комментариев от белорусских силовых ведомств по поводу происходящего пока не поступало.
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Волонтерка правозащитного центра "Вясна" Евгения Бабаева рассказала, что сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) вербовали ее после задержания 14...
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