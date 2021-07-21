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Фотофакт. На обвалившемся мосту, который так и не смог открыть Лукашенко, провели молебен

21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О чем просили священники Гродненской православной епархии у Бога, не уточняется.

Фотофакт. На обвалившемся мосту, который так и не смог открыть Лукашенко, провели молебен

Фотофакт. На обвалившемся мосту, который так и не смог открыть Лукашенко, провели молебен

Фотофакт. На обвалившемся мосту, который так и не смог открыть Лукашенко, провели молебен

Фото БЕЛТА

Напомним, мост «Восточный» через Неман планировалось открыть к очередной годовщине освобождения Гродно. Однако проливной дождь изменил эти планы. Из-за размытия склонов водой конструкция моста не выдержала. Лукашенко вынужден был свернуть праздник и вернуться обратно. По информации Гродзенскай праўды, открытие моста перенесено на 7 августа.

«Кого-то встречают в Вашингтоне, а кого-то даже мост в собственной стране видеть не хочет»

 
Теги: Гродно
 
 
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О чем просили священники Гродненской православной епархии у Бога на мосту «Восточный» через Неман, не уточняется.
 
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