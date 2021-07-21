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Фотофакт. На обвалившемся мосту, который так и не смог открыть Лукашенко, провели молебен
21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О чем просили священники Гродненской православной епархии у Бога, не уточняется.
Фото БЕЛТА
Напомним, мост «Восточный» через Неман планировалось открыть к очередной годовщине освобождения Гродно. Однако проливной дождь изменил эти планы. Из-за размытия склонов водой конструкция моста не выдержала. Лукашенко вынужден был свернуть праздник и вернуться обратно. По информации
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О чем просили священники Гродненской православной епархии у Бога на мосту «Восточный» через Неман, не уточняется.
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