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Минюст хочет ликвидировать БАЖ
21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Минюст хочет ликвидировать «Белорусскую ассоциацию журналистов» (БАЖ). Иск министерства уже находится в Верховном суде.
Причина ликвидации — «повторное нарушение законодательства об общественных объединениях», сообщает ведомство.
Министерство вынесло письменное предупреждение. Своим письмом БАЖ в адрес Минюста признала выявленные нарушения и необходимость их устранения. Но в установленный срок общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений.
Ранее счет БАЖ
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Причина ликвидации — «повторное нарушение законодательства об общественных объединениях».
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