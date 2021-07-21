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Минюст хочет ликвидировать БАЖ

21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Минюст хочет ликвидировать «Белорусскую ассоциацию журналистов» (БАЖ). Иск министерства уже находится в Верховном суде.

Причина ликвидации — «повторное нарушение законодательства об общественных объединениях», сообщает ведомство.

Министерство вынесло письменное предупреждение. Своим письмом БАЖ в адрес Минюста признала выявленные нарушения и необходимость их устранения. Но в установленный срок общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений.

Ранее счет БАЖ был заморожен.

 
 
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Причина ликвидации — «повторное нарушение законодательства об общественных объединениях».
 
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