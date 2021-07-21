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Беларусь приобретает вакцину «Спутник» по цене выше, чем Pfizer?
21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Любопытную цифру озвучил член Верхней палаты Михаил Русый.
Общаясь на днях с работниками ОАО «Строительный трест №12» (Управляющая компания Холдинга «Стройтрест-Холдинг») парламентарий решил
Удивительно, но все говорит о том, что «Спутник» оказался дороже, чем тот же Pfizer.
Ранее СМИ
То есть получается, что стоят «Спутник» и Pfizer почти одинаково, тогда как российская вакцина еще и мало где признана в Европе.
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Любопытную цифру озвучил член Верхней палаты Михаил Русый.
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