Минюст Беларуси подал иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

Источник материала: АФН

Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный Суд исковое заявление о ликвидации данного Белорусской ассоциации журналистов.

«В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства», - говорится в сообщении ведомства.

Минюст утверждает, что за нарушение законодательства (не уточняется, какое – ред.) вынес БАЖ письменное предупреждение.

«Своим письмом БАЖ в адрес Министерства юстиции признало выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо», - сказано в сообщении.

Согласно части третьей статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» общественное объединение обязано письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении.

По версии Минюста, БАЖ не выполнил и эти требования законодательства.