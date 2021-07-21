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Минюст Беларуси подал иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

21.07.2021 17:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный Суд исковое заявление о ликвидации данного Белорусской ассоциации журналистов.

«В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства», - говорится в сообщении ведомства.

Минюст утверждает, что за нарушение законодательства (не уточняется, какое – ред.) вынес БАЖ письменное предупреждение.

«Своим письмом БАЖ в адрес Министерства юстиции признало выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо», - сказано в сообщении.

Согласно части третьей статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» общественное объединение обязано письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении.

По версии Минюста, БАЖ не выполнил и эти требования законодательства.

 
 
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Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный Суд исковое заявление о ликвидации данного Белорусской ассоциации журналистов.
 
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