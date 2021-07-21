Президент Литвы подписал поправки, ограничивающие права мигрантов

Источник материала: АФН

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подписал поправки, которые ограничивают права нелегальных мигрантов.

Одновременно Науседа требует, чтобы права мигрантов не ограничивались больше, чем это необходимо, и обращает внимание парламента на необходимость исправления недостатков этого закона в ближайшее время, передает Delfi.

"Принятый Сеймом в срочном порядке закон - "дырявый" в плане прав человека. Однако сейчас опаснее было бы иметь "дырявую" политику в отношении нелегальной миграции. Сейчас лучше иметь такой закон, чем не иметь никакого регулирования, предусматривающего средства для обуздания экстремальной ситуации на границе Литвы с Беларусью. Это направило бы совершенно неприемлемый сигнал странам происхождения мигрантов", - заявил президент Литвы.

В сообщении президентского офиса указано, что больше всего сомнений вызывает у президента то, что решение рассмотревшего жалобу иностранца Департамента миграции в обязательном досудебном порядке выполняется сразу, таким образом нарушается принцип невозвращения просителя убежища, то есть лицо не может быть возвращено в страну его происхождения или третью страну, пока не убедятся в его безопасности.

Отмечается, что поправки лишают просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке несмотря на то, что Конституция не позволяет закреплять никакое правовое регулирование, которое отрицает возможность пересмотра решений суда первой инстанции и исправления вероятных ошибок суда.

Поправками к Закону о правовом положении иностранцев сокращен срок рассмотрения просьб о предоставлении убежища, ограничены некоторые права нелегальных мигрантов в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации из-за их наплыва.

Правозащитные организации заявили, что поправки по сути узаконят нарушения прав человека. Юристы высказали замечания относительно вероятного противоречия поправок Конституции из-за необеспеченного права на апелляцию в случае отрицательного решения о предоставлении убежища.

Советник президента Повилас Мачюлис на этой неделе заявил, что права мигрантов "выбросили в мусорную корзину", однако глава государства с осторожностью относится к возможности вето из-за возможностей Сейма собраться на внеочередную сессию.

Президент перед принятием решения о подписании попрпавок обсудил их с председателем Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, министром внутренних дел Агне Билотайте и председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом. Глава парламента пообещала президенту, что парламент в любом случае вернется к пересмотру поправок на осенней сессии.