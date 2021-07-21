Литовские таможенники задержали очередную партию беларусских сигарет

Источник материала: АФН

Литовская таможня 15 июля в пункте пропуска «Райгардас» перехватила очередную крупную партию сигарет белорусского производства, которую пытались незаконно ввезти в Литву из Беларуси.

При проверке следовавшего из Беларуси грузового автомобиля, который по документам провозил 21,5 тонны древесноволокнистых плит в адрес каунасской компании, были обнаружены сигареты «Minsk Capital MS».

По предварительным данным, речь идет о контрабандной партии около 300 тыс. пачек общей стоимостью более €1 млн., сообщила в среду, 21 июля, пресс-служба Литовской таможни.

Буквально накануне, Литовская таможня в том же погранпункте «Райгардас» арестовала партию сигарет из Беларуси на сумму в почти €2 млн.