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Литовские таможенники задержали очередную партию беларусских сигарет

21.07.2021 17:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литовская таможня 15 июля в пункте пропуска «Райгардас» перехватила очередную крупную партию сигарет белорусского производства, которую пытались незаконно ввезти в Литву из Беларуси.

При проверке следовавшего из Беларуси грузового автомобиля, который по документам провозил 21,5 тонны древесноволокнистых плит в адрес каунасской компании, были обнаружены сигареты «Minsk Capital MS».

По предварительным данным, речь идет о контрабандной партии около 300 тыс. пачек общей стоимостью более €1 млн., сообщила в среду, 21 июля, пресс-служба Литовской таможни.

Буквально накануне, Литовская таможня в том же погранпункте «Райгардас» арестовала партию сигарет из Беларуси на сумму в почти €2 млн.

 
 
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Литовская таможня 15 июля в пункте пропуска «Райгардас» перехватила очередную крупную партию сигарет белорусского производства, которую пытались незаконно...
 
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