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Минюст хочет ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов
Источник материала: Партизан
Минюст хочет ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ). Иск министерства уже в Верховном суде.
Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать Беларускую ассоциацию журналистов.
Повод для ликвидации - "повторные нарушения законодательства", сообщает
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Минюст хочет ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ). Иск министерства уже в Верховном суде.
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