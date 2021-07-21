В ближайшие недели защита обжалует приговор Виктору Бабарико в порядке надзора

В течение ближайших недель защита Виктора Бабарико намерена подготовить правовую позицию обоснования неправомерности вынесенного ему приговора, сообщил БелаПАН бывший адвокат и бывший защитник экс-председателя «Белгазпромбанка» и претендента на пост президента Дмитрий Лаевский.





«Эта правовая позиция будет оформлена надзорной жалобой руководству Верховного суда, потому что апелляционного обжалования Виктор Дмитриевич лишен, — отметил Лаевский. — Мы поэтому и возражали против рассмотрения дела Верховным судом. Если у человека нет права на апелляцию, такой суд не может признаваться справедливым. Виктор Дмитриевич оказался в колонии на основании неправомерного приговора, и у нас есть аргументированная позиция о его невиновности».

Параллельно защита готовит обращение в Комитет ООН по правам человека. «У меня есть соответствующая доверенность от Бабарико на представление его интересов в комитете. Для этого адвокатский статус не требуется», — сказал Лаевский.

Оба документа будут направлены в соответствующие органы одновременно, отметил юрист. «Дальше уже следует вопрос воли к принятию соответствующего решения. Сегодня у представителей судебной и иной власти имеется достаточно инструментов, чтобы освободить Бабарико и других политзаключенных. Все же понимают, что как это уголовное преследование начиналось, с чьей-то воли, так точно так же оно может и закончиться», — заявил Лаевский.

По его словам, за то время, которое Бабарико находится в колонии на карантине, коллеги посетили его дважды. «Пока ситуация более или менее ровная», — сказал собеседник.

Кроме того, по словам Лаевского, задача защитников на данном этапе — следить за тем, чтобы в колонии в отношении Бабарико не допускалось противоправных действий, а в случае совершения таких действий — реагировать на них.

Виктор Бабарико с 15 июля находится в исправительной колонии № 1 в Новополоцке (Витебская область). 6 июля Верховный суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Экс-банкир признан виновным в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса), и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК). Бабарико также оштрафован на 5 тыс. базовых величин (145 тыс. рублей) и обязан выплатить более 46 млн рублей компенсации нанесенного ущерба. В течение пяти лет ему запрещено занимать руководящие должности. Вину Бабарико не признал в полном объеме.

Судебное разбирательство по делу «Белгазпромбанка» длилось более четырех с половиной месяцев. Экс-банкир находится под стражей с 18 июня 2020 года.