Источник материала: БелТА

21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанка пыталась сдать в обменник поддельную купюру РФ номиналом 5 тыс. рублей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

В Бобруйске 40-летняя местная жительница предоставила в банковское отделение для обмена на белорусские рубли купюру Центрального банка Российской Федерации. У сотрудницы банка возникли сомнения в подлинности денежного билета, о чем она сообщила в милицию.

Прибывшим на место правоохранителям бобруйчанка пояснила, что нашла пятитысячную купюру на улице возле контейнера для сбора бытовых отходов и решила обменять. Денежный билет у женщины изъяли и направили в Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз.

Согласно выводам судебного эксперта, представленная на исследование банкнота изготовлена не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Изображения на денежном билете выполнены способом струйной печати, а элементы защиты имитированы различными способами. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

"К слову, 5 тыс. рублей Российской Федерации и $100 - самые распространенные поддельные денежные купюры, с которыми в своей практике сталкиваются судебные эксперты Могилевской области, - отметили в управлении. - Поэтому при получении наличных денег всегда необходимо внимательно проверять их подлинность. В первую очередь должны насторожить неестественная плотность бумаги, необычная цветопередача, отсутствие элементов защиты".-0-