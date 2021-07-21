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В Сети появилось видео, как выгоняли из Литвы беженцев из Ирака
Источник материала: СТВ
Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями. Стали доступны документы медицинского осмотра, в которых зафиксированы побои. Били как мужчин, так и женщин. У них обнаружены многочисленные ссадины и гематомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А после мигрантов выгнали в Беларусь, стреляя в спину.
Также в Сети появилось и видео, на котором зафиксирована обстановка на границе в тот самый день.
Люди побежали.
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Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями. Стали доступны документы...
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