В Сети появилось видео, как выгоняли из Литвы беженцев из Ирака

Источник материала: СТВ

Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями. Стали доступны документы медицинского осмотра, в которых зафиксированы побои. Били как мужчин, так и женщин. У них обнаружены многочисленные ссадины и гематомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А после мигрантов выгнали в Беларусь, стреляя в спину.





Также в Сети появилось и видео, на котором зафиксирована обстановка на границе в тот самый день.





Люди побежали.





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