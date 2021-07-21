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3 месяца подписки на сервис MEGOGO в приложении HUAWEI Video бесплатно

21.07.2021 17:45 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

3 месяца подписки на сервис MEGOGO в приложении HUAWEI Video бесплатно

Компания HUAWEI и сервис MEGOGO запускают совместную акцию в Беларуси. Владельцы смартфонов HUAWEI получают 3 месяца бесплатного пользования полной версией подписки MEGOGO в качестве расширенного пробного периода. Это уникальная возможность: воспользоваться предложением можно в приложении HUAWEI Video на мобильном устройстве HUAWEI, зарегистрированном на территории страны (сроки действия акции: 12.07.-11.08.2021).

Чтобы оформить бесплатный пробный период подписки на MEGOGO в приложении HUAWEI Video, достаточно открыть страницу «Я», перейти в раздел «Мои подписки», выбрать подписку «MEGOGO» и следовать инструкциям на экране. Специальное предложение доступно для пользователей старше 18 лет, у которых есть HUAWEI ID, зарегистрированный в Беларуси, а также зарегистрированное в Беларуси мобильное устройство HUAWEI с установленным приложением HUAWEI Video.

Совместная кампания с MEGOGO и расширенным бесплатным пробным периодом проходит в рамках запуска сервиса HUAWEI Video в Беларуси. Стриминговый сервис HUAWEI Video, предлагающий более 10 000 часов фильмов и 10 млн видеоклипов, доступен в нашем регионе с 2021 года. Формат видеоматериалов для мобильных устройств пользуется большим успехом у пользователей, позволяя смотреть контент в любом месте и в любое время. Приложение позволяет на высоком уровне подстроить аккаунт под личные потребности пользователя, создавать собственные списки фаворитов, а также использовать функции родительского контроля и возможности скачивания контента для оффлайн просмотра.

Без подписки и комиссии пользователь имеет доступ к новостям, документальным и развлекательным программам. Платный пакет, в свою очередь, дает пользователю доступ к премиум-услугам партнеров сервиса — в том числе MEGOGO. В рамках нынешней акции смотреть контент партнера можно будет 3 месяца бесплатно. После окончания пробного периода каждый последующий месяц будет взиматься оплата подписки в размере 4,9 BYN.

Директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков говорит: «MEGOGO — это всегда качественный и актуальный контент, который отныне доступен и пользователям Huawei Video. Зрители смогут оценить широкий выбор фильмов, сериалов и мультфильмов. Что важно, значительное количество контента MEGOGO имеет тифлокомментарии и перевод на жестовый язык, благодаря чему просмотр лучшего мирового контента возможен абсолютно для всех желающих».

«Формат видеоматериалов для мобильных устройств пользуется популярностью у пользователей HUAWEI, и предложение закономерно продолжает расширяться на все большее число стран. А партнерство с MEGOGO позволяет предложить нашим пользователям в Беларуси доступ к практически неограниченному контенту. В будущем мы продолжим развивать пакетные решения, чтобы пользование сервисом было максимально доступным и комфортным», — говорит Тан Цзяньпин, директор Huawei Belarus Multi-country Device Office.

Полные правила участия в акции опубликованы на официальном сайте HUAWEI, а также в приложении HUAWEI Video.

О HUAWEI Consumer Business Group:

Продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты, благодаря чему HUAWEI вошла в тройку лидирующих производителей смартфонов всего мира. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как: США, Германия, Швеция, Беларусь, Россия, Китай и Индия.

HUAWEI Consumer BG ─ одно из трех бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли. HUAWEI Consumer BG нацелена на то, чтобы обеспечить пользователей новейшими технологическими достижениями.

 
 
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Компания HUAWEI и сервис MEGOGO запускают совместную акцию в Беларуси. Владельцы смартфонов HUAWEI получают 3 месяца бесплатного пользования полной версией подписки MEGOGO в...
 
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