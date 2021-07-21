«Понимала, что на меня ставят». Самая титулованная дзюдоистка Беларуси о спорте и борьбе за пределами татами

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С желанием снова взойти на пьедестал и с гордостью увидеть, как развевается флаг Беларуси на престижных спортивных аренах. Героиня новой серии проекта «Белорусская Super женщина» не единожды громко заявляла Европе и миру о силе спорта нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Размышлениями о жизни, мире вокруг и яркими спортивными эмоциями поделилась самая титулованная дзюдоистка Беларуси Марина Слуцкая.





Марина Слуцкая, заслуженный мастер спорта Беларуси:

Все кричать стали: «Беларусь, Беларусь!» Эмоции такие – Федорович прыгал, эти с трибуны. Я вышла с татами, и у нас все наши спортсмены были, прямо на трибуне стояли. Они меня затащили наверх, на эту трибуну, и давай обниматься. Это, конечно, не попало в кадры Европейского союза, потому что в дзюдо так не принято. Поляки болели очень сильно за Беларусь. Стоишь, понимаешь, что то, к чему ты шел, это настолько...





Никто ведь в женском белорусском дзюдо не выигрывал чемпионат Европы. Я за выход в финал схватку выиграла за секунду до конца основного времени. Я была готова закончить спорт и меня буквально уговорили остаться, потренироваться и выступить на чемпионате Европы. Выиграв всех своих соперниц, которым до этого проигрывала по ходу сезона, я выиграла чемпионат Европы и стала чемпионкой. И даже видео иногда смотрю, пересматриваю – села, смотрю на тренера, на команду и думаю: «Что я сейчас сделала!»

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