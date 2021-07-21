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«Понимала, что на меня ставят». Самая титулованная дзюдоистка Беларуси о спорте и борьбе за пределами татами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С желанием снова взойти на пьедестал и с гордостью увидеть, как развевается флаг Беларуси на престижных спортивных аренах. Героиня новой серии проекта «Белорусская Super женщина» не единожды громко заявляла Европе и миру о силе спорта нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марина Слуцкая, заслуженный мастер спорта Беларуси:
Никто ведь в женском белорусском дзюдо не выигрывал чемпионат Европы. Я за выход в финал схватку выиграла за секунду до конца основного времени. Я была готова закончить спорт и меня буквально уговорили остаться, потренироваться и выступить на чемпионате Европы. Выиграв всех своих соперниц, которым до этого проигрывала по ходу сезона, я выиграла чемпионат Европы и стала чемпионкой. И даже видео иногда смотрю, пересматриваю – села, смотрю на тренера, на команду и думаю: «Что я сейчас сделала!»
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«Понимала, что на меня ставят». Самая титулованная дзюдоистка Беларуси о спорте и борьбе за пределами татами
Новости Беларуси. С желанием снова взойти на пьедестал и с гордостью увидеть, как развевается флаг Беларуси на престижных спортивных аренах. Героиня новой серии...
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