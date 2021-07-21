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В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения «Запад-2021»
Источник материала: СТВ
Первые российские военнослужащие с техникой прибывают 21 июля в Беларусь для подготовки учения «Запад-2021». Оно пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основу замысла положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. На российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация. Им будет предшествовать целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные маневры.
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Первые российские военнослужащие с техникой прибывают 21 июля в Беларусь для подготовки учения «Запад-2021». Оно пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября,...
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