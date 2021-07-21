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В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения «Запад-2021»

21.07.2021 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Первые российские военнослужащие с техникой прибывают 21 июля в Беларусь для подготовки учения «Запад-2021». Оно пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения «Запад-2021»

В основу замысла положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. На российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация. Им будет предшествовать целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные маневры.

 
 
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Первые российские военнослужащие с техникой прибывают 21 июля в Беларусь для подготовки учения «Запад-2021». Оно пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября,...
 
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