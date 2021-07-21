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Литовский политолог о нелегальной миграции: ваш Президент сдерживал эти потоки много-много лет, но были пройдены красные линии
Источник материала: СТВ
Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями. Стали доступны документы медицинского осмотра, в которых зафиксированы побои. Били как мужчин, так и женщин. У них обнаружены многочисленные ссадины и гематомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А после мигрантов выгнали в Беларусь, стреляя в спину.
Сейчас граждан Ирака приютила Беларусь. Мы следим за развитием событий. А литовские власти пытаются замять инцидент, произошедший в ночь на 19 июля, и прямо обвиняют наше государство в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия». Такая деструктивная политика в отношении Минска – не иначе чем желание Вильнюса продемонстрировать США и ЕС свою лояльность. Такое мнение в интервью нашей коллеге из издательского дома «СБ. Беларусь сегодня» высказал известный литовский политический деятель.
Альгирдас Палецкис, политолог:
21 июля стало известно, что президент Литвы подписал поправки к закону о правовом положении иностранцев, которые ограничивают права нелегальных мигрантов. На тему миграции в программе «Тайные пружины политики» будет рассуждать наш политический обозреватель Григорий Азаренок. Смотрите информационный канал в 19:30.
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Литовский политолог о нелегальной миграции: ваш Президент сдерживал эти потоки много-много лет, но были пройдены красные линии
Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями. Стали доступны документы...
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