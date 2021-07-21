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Гомельчанин сорвал госфлаг со здания - возбуждено уголовное дело

21.07.2021 18:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин сорвал госфлаг, мужчину оперативно задержали, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

20 июля участковый инспектор милиции Новобелицкого РОВД Гомеля возвращался после службы домой. В начале первого ночи правоохранитель ждал общественный транспорт на остановке. За ней находится расчетно-справочный центр, оттуда послышался непонятный шум, как будто кто-то спрыгнул, раздался треск дерева.

Около дома за остановкой милиционер увидел мужчину, который пинал ногами госфлаг. Сотрудник задержал неизвестного.

Как выяснилось, пьяный 38-летний неработающий гомельчанин добрался по пандусу, держась за водосточную трубу, до держателя флага, выдернул его и бросил на землю. Затем спрыгнул, сломал древко и стал пинать полотнище ногами. Увидев милиционера, горожанин попытался сбежать, но безуспешно.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина помещен в ИВС.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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20 июля участковый инспектор милиции Новобелицкого РОВД Гомеля возвращался после службы домой. В начале первого ночи правоохранитель ждал общественный транспорт...
 
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