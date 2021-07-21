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В Колумбии правоохранители жёстко разогнали протестный марш

21.07.2021 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Жестким разгоном завершился очередной протестный марш в Колумбии. Выступая против налоговой реформы, на улицы более чем 20 департаментов страны вышли тысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии правоохранители жёстко разогнали протестный марш

Поначалу мирные акции в итоге переросли в столкновения. В Боготе демонстранты бросали в полицейских камни. Те в ответ применили слезоточивый газ и водометы. В нескольких городах к активистам присоединились вандалы. Они нападали на полицейские патрули, громили автобусы, магазины и банкоматы.

В Колумбии правоохранители жёстко разогнали протестный марш

В результате беспорядков пострадали более 20 правоохранителей, свыше 20 человек задержаны. Антиправительственные протесты в Колумбии не утихают с конца апреля. Поводом для митингов стала налоговая реформа. Теперь же демонстранты выступают против полицейского насилия и социального неравенства.

 
 
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Новости Колумбии. Жестким разгоном завершился очередной протестный марш в Колумбии. Выступая против налоговой реформы, на улицы более чем 20 департаментов страны...
 
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