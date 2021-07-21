







пишет правозащитный ТГ-канал Mayday. На прошлой неделе суд Дрибинского района осудил жительницу Минского района Викторию Жердецкую на 1 год ограничения свободы без отправки в колонию открытого типа ("домашняя химия"),правозащитный ТГ-канал Mayday.





Приговор ей вынесен по статье 370 Уголовного кодекса (надругательство над государственными символами). В документах дела говорилось, что Жердецкая вместе с Дмитрием Кравцовым для популяризации своего Youtube-канала "и демонстрации своего кощунственного отношения" видоизменили изображение государственного герба Беларуси.





Это изображение стало логотипом их Tеlеgrаm- и Youtube-каналов, а также использовалось в видеороликах. Кравцову за это присудили три месяца ареста.





Интересно, что в марте 2021-го Жердецкая направила в МВД свои предложения по улучшению имиджа ведомства. Она предлагала создать несколько шоу и YouTube-блог "Welcome to Belarus". Приглашать туда предполагалось Эйсмонт, Чемоданову, Василевич, Баскова и Кубракова.





Также она предлагала обратиться в Google, Facebook, VK и Twitter и договориться о бане аккаунтов, которые "позорят честь и достоинство Беларуси".





Также пиарщица предлагала записывать встречи по ZOOM с людьми под домашним арестом, приглашать на них психолога и выкладывать ролики на YouTube. Она предполагала, что такие ролики помогут показать, что люди, которые выходили на митинги, ошиблись.