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Oops! Осужденная на "химию" пиарщица готовила "план улучшения имиджа МВД"

21.07.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Осужденная за участие в акциях протеста пиарщица Виктория Жердецкая в марте предлагала "план по улучшению имиджа МВД",



На прошлой неделе суд Дрибинского района осудил жительницу Минского района Викторию Жердецкую на 1 год ограничения свободы без отправки в колонию открытого типа ("домашняя химия"), пишет правозащитный ТГ-канал Mayday.

Приговор ей вынесен по статье 370 Уголовного кодекса (надругательство над государственными символами). В документах дела говорилось, что Жердецкая вместе с Дмитрием Кравцовым для популяризации своего Youtube-канала "и демонстрации своего кощунственного отношения" видоизменили изображение государственного герба Беларуси. 

Это изображение стало логотипом их Tеlеgrаm- и Youtube-каналов, а также использовалось в видеороликах. Кравцову за это присудили три месяца ареста.

Интересно, что в марте 2021-го Жердецкая направила в МВД свои предложения по улучшению имиджа ведомства. Она предлагала создать несколько шоу и YouTube-блог "Welcome to Belarus". Приглашать туда предполагалось Эйсмонт, Чемоданову, Василевич, Баскова и Кубракова. 

Также она предлагала обратиться в Google, Facebook, VK и Twitter и договориться о бане аккаунтов, которые "позорят честь и достоинство Беларуси".

Также пиарщица предлагала записывать встречи по ZOOM с людьми под домашним арестом, приглашать на них психолога и выкладывать ролики на YouTube. Она предполагала, что такие ролики помогут показать, что люди, которые выходили на митинги, ошиблись.
 
 
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Осужденная за участие в акциях протеста пиарщица Виктория Жердецкая в марте предлагала "план по улучшению имиджа МВД",
 
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