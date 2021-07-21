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Поправки в Конституцию: транзит власти по казахскому сценарию, но без разрешения политического кризиса

21.07.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 июля Конституционная комиссия подвела итоги подготовки предложений по изменению Конституции Республики Беларусь. Завтра поправки передадут Лукашенко.

Поправки в Конституцию: транзит власти по казахскому сценарию, но без разрешения политического кризиса
Что хотят поменять в Конституции?

Предлагается внести поправки в 59 статей Конституции, добавить 16 новых статей, исключить две.

Государственные СМИ акцентируют внимание на следующих изменениях.

Возрастной ценз для избрания на пост президента предполагается повысить с 35 до 40 лет, постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет перед выборами (вместо нынешних 10-ти), не иметь гражданства иностранного государства.

Пребывание на посту президента ограничивается двумя сроками.

Срок полномочий парламента предложено увеличить с четырех до пяти лет.

Предлагается ввести новый институт - уполномоченного по правам человека.

Про место и роль Всебелорусского народного собрания в «новой» политической системе официальные лица вообще ни слова не сказали.

«ВНС как структура власти создается для прекратившего свои полномочия главы государства»

Доктор юридических наук профессор Михаил Пастухов проанализировал проект поправок в Конституцию, опубликованный на сайте КСДС, и пришел к выводу, что «текст поправок подготовлен на высоком профессиональном уровне и, скорее всего, это и есть те самые поправки».

- Основные поправки вносятся в раздел об органах власти. На первом месте остается президент, его полномочия немножко ограничены, некоторые из них идут со словами: «с предварительного согласия» (речь идет о палатах парламента). Кандидатура премьер-министра по-прежнему предлагается президентом, но уже с согласия не только Палаты представителей, но и Совета республики.

Новому органу власти – Всебелорусскому народному собранию (ВНС) - нашлось место в конце этого раздела. ВНС будет выступать высшей формой народного представительства и формироваться из депутатов Палаты представителей, членов Совета республики и депутатов местных советов регионов (надо полагать, областей и районов). 

У него не много полномочий, но достаточно важных. В частности, он будет определять основные направления внутренней и внешней политики, тем самым утверждать пятилетние планы. Он может заслушивать отчеты президента, премьер-министра, руководителей других органов. 

У ВНС также есть право выразить недоверие президенту. Правда, это возможно в случае обвинения его в государственной измене и совершении иного тяжкого преступления. Получается, что Всебелорусское народное собрание будет контролирующим органом в отношении президента, премьер-министра и других должностных лиц.

Можно предположить, что ВНС как структура власти создается для прекратившего свои полномочия главы государства. Для него и его детей предусматриваются надежные гарантии безопасности: охрана, обслуживание, резиденции и так далее.

- То есть, предусматривается транзит из одного кресла в другое с перетягиванием президентских полномочий. 

- Да, получается какое-то двоевластие. С одной стороны, главным лицом в государстве будет президент. Но, с другой стороны, он будет работать под контролем ВНС, его президиума. 

Правда, нельзя исключить, что при принятии новой редакции Конституции действующий глава может претендовать на должность президента и возглавить Совет безопасности. При желании он может стать и председателем ВНС. 

Однако я полагаю, что транзит власти для того и проводится, чтобы освободить должность президента для нового человека под названием «преемник». При его подборе будет участвовать и действующий глава государства. И, скорее всего, новый президент будет весьма лояльным по отношению к действующему главе государства.  

Референдум может состояться ранее намеченных сроков 

- Как поправки в Конституцию поспособствуют разрешению политического кризиса в стране? Ведь главная проблема – не Конституция, а политический кризис.

- Очевидно, что поправки принимаются в интересах действующей власти. Поэтому они не могут разрешить затянувшийся политический кризис и противостояние в обществе. Власть постаралась расчистить себе дорогу к конституционным преобразованиям с помощью силовых структур, проведя массовую зачистку гражданского общества. 

Тем самым, создавались условия для очередного «победного» референдума, а потом – и досрочных президентских выборов.

Можно предположить, что обсуждение поправок в Конституцию пройдет в рамках заранее подготовленной информационной кампании. Какая-либо критика едва ли будет услышана организаторами. 

И референдум может состояться ранее намеченных сроков.
 
 
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21 июля Конституционная комиссия подвела итоги подготовки предложений по изменению Конституции Республики Беларусь. Завтра поправки передадут Лукашенко.
 
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