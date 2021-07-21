|
Как бегемот Ники справляется c рекордной жарой в Великобритании? Видео из Лондонского зоопарка
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Небывалая жара охватила Великобританию, +33 °C – это впервые стало поводом для объявления высшего уровня природной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На рекордную волну тепла по-своему отреагировал в Лондонском зоопарке карликовый бегемот Ники. В эти дни он упорно занят охлаждающим плаванием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Небывалая жара охватила Великобританию, +33 °C – это впервые стало поводом для объявления высшего уровня природной опасности, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)