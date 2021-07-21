О чем говорила Тихановская на встрече с послом США и дипломатами ЕС

Источник материала: Салiдарнасць

Представители Беларуси, США, ЕС впервые вместе за одним столом обсуждали тему Беларуси.





В Представительстве Европейского Союза в США Светлану Тихановскую приветствовал посол ЕС в США Ставрос Ламбринидис, а также послы или руководители миссий всех стран Евросоюза.

Тихановская рассказала о погромах в офисах и домах журналистов и активистов, о 35 000 людях, которые прошли через задержания, и 577 политзаключенных.

– Несмотря на страшные репрессии, – подчеркнула Тихановская, – белорусы уже почти год отстаивают свой выбор, сделанный 9 августа 2020-го.

Светлана Тихановская рассказала собеседникам о самиздате, «Рабочем рухе», десятках инициатив, которые помогают репрессированным и протестному движению. В ответах на вопросы послов она призвала их искать пути помощи людям в Беларуси и поддерживать позицию, что независимость и суверенитет Беларуси – важнейшая ценность для белорусского народа.