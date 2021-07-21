|
Вероника Цепкало на вручении премии в Германии: «Моя прекрасная страна, моя Беларусь, нет сомнений, что мы победим»
21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово».
Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово» в немецком городе Вормс 20 июля.
— Моя прекрасная страна, моя Беларусь, нет сомнений, что мы победим. Это лишь вопрос времени, — сказала Вероника Цепкало.
Награду присудили ей, Марии Колесниковой и Светлане Тихановской за «смелое и мирное противостояние несправедливости и притеснению», пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероника Цепкало на вручении премии в Германии: «Моя прекрасная страна, моя Беларусь, нет сомнений, что мы победим»
Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово». Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)