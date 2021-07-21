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Вероника Цепкало на вручении премии в Германии: «Моя прекрасная страна, моя Беларусь, нет сомнений, что мы победим»

21.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово».

Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово» в немецком городе Вормс 20 июля.

— Моя прекрасная страна, моя Беларусь, нет сомнений, что мы победим. Это лишь вопрос времени, — сказала Вероника Цепкало.

Награду присудили ей, Марии Колесниковой и Светлане Тихановской за «смелое и мирное противостояние несправедливости и притеснению», пишет DW.

 
 
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Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения премии «Бесстрашное слово». Эмоциональная речь Вероники Цепкало на церемонии вручения...
 
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