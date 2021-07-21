Где прятаться от молнии? Разбираемся вместе с экспертами

Источник материала: БелТА

Одна из самых обсуждаемых новостей минувшей недели - ЧП на озере в Стайках, где 17 июля молния попала в дерево, под которым прятались молодые люди. Девушка погибла на месте, четверых парней медики доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. Их ждут несколько операций, в том числе пластических. До приезда врачей первую помощь пострадавшим оказывали очевидцы случившегося. Вместе с экспертами разбираемся, правда ли, что молния не для всех смертельно опасна, где прятаться, если непогода застала врасплох, и как действовать, когда на ваших глазах человек получил удар.

Главная опасность - глубокие ожоги

Что представляет собой молния с точки зрения физики? Объясняет заместитель декана физфака БГУ по учебной и методической работе кандидат физико-математических наук, доцент Николай Горбачук.

Молния - это искровой разряд, который происходит между облаками или облаками и землей. Сила тока в канале разряда очень велика: может достигать десятков килоампер и более. Отсюда и ее главная опасность для человека - глубокие термические ожоги.

- Николай Иванович, а килоампер - это много?

- Судите сами. Простой удлинитель в сети рассчитан на 5-10 ампер. Если ток больше, то предохранитель выключится (а "плавкий" вообще расплавится). Кило - это 10 в третьей степени, то есть сила тока в канале молнии как минимум в тысячу раз больше, чем в сетевом удлинителе.

- Говорят, что у нас электропроводимость тела разная, потому для одних встреча с молнией смертельна, а для других - нет…

- Человеческая кожа, да и тело в целом обладают определенным сопротивлением. Если у вас дома есть мультиметр (в быту его называют тестером), сможете это проверить: переключите мультиметр в режим "измерение сопротивления" и возьмитесь руками за щупы. Величина сопротивления зависит от состояния организма, здоровы вы или нет, волнуетесь или спокойны, потеете или нет, влажная кожа или сухая и др.

- Какие величины говорят о плохой электропроводимости?

- Плохой или хорошей электропроводимости не бывает. Правильно сказать так: чем у человека меньше сопротивление, тем сильнее он пострадает от электрического заряда. Фактически, если вогнать иголку глубоко в кожу, то проводимость человеческого тела будет приличная. Большое, как правило, сопротивление - у поверхностного слоя кожи. А вот у мышц и крови оно маленькое, поскольку они содержат раствор электролитов. Самый простой пример электролита - хлорид натрия. Но в клетках и в крови есть ионы не только хлора, натрия, но и калия и др.

- Говорят, что эпицентр разряда молнии можно легко определить: надо отсчитать секунды от вспышки до громового раската. Если прошло три секунды, значит, молния ударила в землю в трех километрах от тебя. Это так?

- Скорость распространения звука в воздухе порядка 330 километров в секунду. Поэтому в приведенном вами примере приблизительное расстояние до эпицентра - около километра. Но данная информация абсолютно бесполезна. Ведь следующая молния может ударить в любом месте.

- Вы когда-либо с ней встречались?

- Под разряд молнии я не попадал, слава богу. Но иногда подвергался воздействию электрического тока во время различных экспериментов. Один из них, совершенно безопасный для здорового человека, можно провести с помощью электрофорной машины, которая есть, скажем, в кабинетах физики в школах. Она предназначена для наблюдения искрового разряда, возникающего в случае пробоя воздуха при напряженности поля порядка 30 киловольт на сантиметр. Эксперименты с подобной машиной интересны тем, кто увлекается физикой. Они помогают лучше понять природу электричества и принципы взаимодействий его зарядов.

Пользуясь случаем, испытала воздействие "электрофорки" на себе. Терпимо, но неприятно. Хотя, по словам собеседника, разряд можно было продемонстрировать и куда более ощутимый.

Гроза застала врасплох

Непогода может застать человека где угодно - в городе, у водоема, в лесу и даже на открытой террасе дома. Главный специалист Республиканского центра пропаганды МЧС Елена Бугаева напомнила о правилах безопасности во время грозы.

На улице, в парке, в лесу: не прячьтесь под одиноко стоящее дерево. Чем оно выше, тем больше вероятность попадания молнии. Надежнее укрыться в густом кустарнике.

У водоема: и рыбакам, и купальщикам надо быстро выйти на берег и отойти подальше от воды.

На поле: как можно скорее (но не бегом, если гроза уже началась!) старайтесь добраться до ближайшего леса или деревни. При этом держитесь подальше от столбов, одиноких деревьев и других высоких объектов.

В пути: надежное укрытие от грозы - машина с закрытыми окнами и опущенной антенной. Остановитесь и переждите стихию на обочине или автостоянке, но не паркуйтесь вблизи высоких деревьев.

Велосипед и мотоцикл, наоборот, во время грозы потенциально опасны. Их нужно оставить на земле и отойти подальше. Еще более опасно находиться в тракторе в открытом поле.

В городе: укройтесь в любом здании, они имеют надежную молниезащиту, чего не скажешь об остановках общественного транспорта. Можно переждать грозу, присев на корточки под невысоким деревом или кустарником. Мобильной связью в это время лучше не пользоваться.

Оценить обстановку, вызвать скорую

Врач скорой медицинской помощи Республиканского отряда специального назначения "Зубр" МЧС Юрий Гелеклиди дает несколько простых советов, которые могут спасти жизнь.

Поражение молнией - это по сути электротравма, часто со смертельным исходом. Прежде всего повреждаются сердечная мышца и центральная нервная система. Возможны тяжелые нарушения ритма сердца, судороги, потеря сознания. Часто появляются округлые, достаточно глубокие ожоги.

Своевременная медицинская помощь при ударе молнией может спасти жизнь пострадавшего. Если вы стали свидетелем такой ситуации, немедленно вызывайте скорую помощь. Ведь даже удовлетворительное состояние человека может резко ухудшиться, потому он должен находиться в стационаре под наблюдением врачей.

При оказании первой медицинской помощи нужно оценить обстановку и основные функции организма (сознание, пульс, дыхание). Если пострадавший может говорить и слышать, следует его успокоить, перенести на твердую поверхность, на место ожога наложить сухую повязку (подойдет бинт из аптечки) и, главное, не оставлять без присмотра.

Если у человека отсутствуют сознание и дыхание, а пульс не прощупывается, значит, произошла клиническая смерть. Срочно потребуется сердечно-легочная реанимация. По возможности постарайтесь привлечь к спасению пострадавшего других людей. Ведь одному совершать реанимационные действия до приезда врачей сложно, а оставлять человека в критическом состоянии нельзя. Его следует уложить на твердую поверхность, а затем произвести закрытый массаж сердца и вдохи в соотношении 30 к 2. Не прекращайте непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока не появится пульс и самостоятельное дыхание, или до приезда врачей.

Елена ЕЛОВИК,

газета "7 дней".-0-