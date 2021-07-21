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Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

21.07.2021 18:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY


Пока в Беларуси раздают немыслимые сроки за политические убеждения, подвергая пыткам заключенных в нечеловеческих условиях, во всем цивилизованном мире пенитенциарная система работает иначе. Она нацелена не на наказание, а на исправление. Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но о жестоком обращении речи не идет – главенствующую роль играют права человека. И такой подход дает свои плоды: немногие после заключения обратно попадают за решетку. KYKY составил топ самых интересных тюрем мира.

Швеция

Шведские тюрьмы всегда были достаточно прогрессивными и образцовыми. Например, заключенному могут предложить отбывать наказание под домашним арестом, либо в тюрьме. Если верить прессе, многие выбирают тюрьму, которая больше похожа на отель и представляет собой апартаменты с видом на Балтийское море. На завтрак здесь обычно подают кофе с выпечкой и закусками.

Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

У заключенных есть возможность заниматься спортом, культурно обогащаться (нередко на территории тюрем располагаются музеи) или осваивать новую профессию при университете. Пенитенциарная система работает не на наказание, а на отсутствие стресса, обучение и личностный рост. И это дает свои плоды: многие, побывав в такой «тюрьме», стремятся потом отдать долг обществу, устраиваются на работу и успешно интегрируются в социум.

Нидерланды

В Голландии так мало заключенных, что некоторые камеры сдают в аренду заключенным из соседней Бельгии. Три года аренды Брюсселю обходится примерно в 38 млн. долларов.

Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

Заключенные в Голландии могут сами выбирать цвет стен в камерах, выращивать овощи, готовить себе еду, заниматься спортом в специально оборудованных городках площадью в несколько гектаров и общаться с родными по интернету. Кроме того, они могут свободно и без конвоя перемещаться в медчасть, библиотеку, столовую. Пенитенциарная система направлена не на наказание, а на реабилитацию. Возможно, поэтому в Голландии самый низкий уровень преступности в мире, а самое частое преступление – кража велосипедов.

Норвегия

В Норвегии политика государства такова, что люди, отбывающие наказание, обладают такими же правами, как и другие граждане. Заключенные могут голосовать, учиться и работать. Также разрешено содержание домашних животных, готовка еды, посещение пляжа, занятие спортом. Например, в тюрьмах «открытого типа» заключенным разрешено свободно передвигаться, ходить в своей одежде и даже устраивать барбекю, а у надзирателей нет спецсредств и оружия.

Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

В тюрьмах «закрытого типа» нельзя свободно передвигаться, но почти везде есть теннисные корты, бильярд, холодильники, телевизоры и даже компьютеры, но без доступа в интернет. Технику можно брать на прокат на заработанные деньги (заключенные зарабатывают от 3 до 7 евро в час). Кроме того, за каждым заключенным закреплен «контактный офицер», который помогает реабилитироваться и готовит к выходу на свободу.

В Норвегии нет смертной казни, а максимальный срок заключения – 21 год. Например, Андерс Брейвик, который устроил бойню летом 2011 года и лишил жизни 71 человека, приговорен к 21 году лишения свободы. Камера Брейвика состоит из трех комнат: спальни, кабинета и тренажерного зала. Ему разрешено учиться онлайн, смотреть телевизор, играть в видеоигры и разговаривать по телефону.

Исландия

Тюрьмы Исландии переполнены, поэтому нередко заключенных ставят в лист ожидания для отбывания наказания. И есть закон, согласно которому после пять лет ожидания, если человеку не находится места в тюрьме, его приговор аннулируется. Например, в 2016 году таких аннулированных приговоров было 34, в 2017 – 17.

Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

В докладе Европейского комитета по предупреждению пыток за 2020 год говорится, что условия содержания в тюрьмах Исландии были либо удовлетворительными, либо очень хорошими. Тем не менее, озабоченность ЕКПП вызывал высокий уровень наркомании среди заключенных, а также отсутствие систематических медицинских осмотров. В тюрьмах Исландии заключенные самостоятельно готовят себе еду, имеют возможность пользоваться телефоном и интернетом, смотреть телевизор.

Испания

Нередко испанские тюрьмы называют идеальными, потому что их цель – свести стрессовое состояние заключенных к минимуму. Например, есть так называемые «семейные блоки», где родители проживают вместе с детьми до трех лет, если супругам был назначен одинаковый режим содержания. Питание довольно разнообразное, рацион учитывает разные предпочтения, в том числе по религиозному принципу. На выбор предлагается рыба, мясо, овощи, фрукты, картофельное пюре и йогурта. Дополнительно можно покупать продукты в специально установленных автоматах – каждому заключенному в неделю государство выделяет порядка 85 евро.

Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

Нет никакой спецформы – носить можно любую одежду, свободно передвигаться вне камеры, есть постоянный доступ в душ, тренажерку, бассейн. Подневольный труд запрещен Конституцией Испании, поэтому заключенные могут подрабатывать по своему желанию и зарабатывать порядка 400 евро в месяц. Поощряется поддержание семейных отношений. Поэтому каждому семейному заключенному раз в неделю предоставляется свидание в отдельной комнате с супругом на два часа.

США

Условия содержания в американских тюрьмах во многом зависят от степени угрозы заключенных, которая делится на 5 категорий. Например, убийцы и главари банд часто помещаются в «одиночки» и не имеют доступа к общей территории. Им разрешена часовая прогулка в специальном дворике. Менее опасных преступников могут селить по двое, а за незначительные преступления дают «прописку» на двухъярусной шконке в общей камере на несколько десятков человек. Чем ниже уровень опасности, тем выше доступ к свободному перемещению.

Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

У некоторых заключенных есть право пользоваться интернетом. Многие работают в тюрьме и могут за эти деньги покупать продукты питания, но доступ к ассортименту тоже отличается от уровня опасности преступника. Почти во всех американских тюрьмах есть спортзалы, музыкальные комнаты и кружки по интересам. Содержание одного заключенного в США обходится налогоплательщикам в 30 тысяч долларов в год.

Франция

Во Франции заключенных больше, чем тюрем, поэтому часто одну камеру приходится делить двум или даже трем людям. Стандартная камера-одиночка по нормам должна быть 11 квадратных метров, но часто эти показатели не соблюдаются. И в 9-метровой камере могут содержаться два человека, а в 15-метровой – три. Условия стандартные: двухъярусные кровати, туалет за перегородкой, индивидуальные тумбочки и стол. Есть возможность взять на прокат телевизор.

Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

Интересно, что на завтрак в тюрьмах каждому выдают по свежему багету – он соответствует норме хлеба в 250 г. Кормят во Франции хорошо: помимо мяса, рыбы и копченостей, в обязательный рацион в тюрьмах входят салат и тушеные овощи. Можно заказать и дополнительную доставку еды из тюремного магазина, а хранить продукты – в арендованном холодильнике. В месяц заключенные могут зарабатывать до 400 евро и тратить на свое усмотрение.

Япония

В пенитенциарной системе Японии труд – это не право, а обязанность, и часто заключенные работают бесплатно либо за небольшие премиальные. Разговаривать между собой тоже нельзя – только в свободное от работы время. Еще можно посмотреть телевизор, либо отправить письмо родным, но количество писем лимитировано.

Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

Стандартная «одиночка» в Японии – это пять квадратных метров, а вместо нар – традиционные футоны (настил на пол). В камере есть туалет, умывальник и маленький столик. Интересно, что за решеткой нередко оказываются старики, которые предпочитают таким образом выйти на пенсию и жить за счет госдотаций.

Германия

В этой стране стандартные одиночки составляют 9-11 квадратных метров, и каждый заключенный имеет право на отдельное размещение. По двое «заселяют» только в случае, если один из заключенных имеет суицидальные наклонности. В камерах предусмотрен туалет, шкаф, стол, можно установить телевизор или радио. Душ общий на несколько камер и в него можно ходить по очереди.

Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

Труд для заключенных, как и в Японии, – это не право, а обязанность, поэтому работать должны все, но в Германии за труд платят. В месяц можно заработать до 200 евро и потратить эти деньги в тюремном магазине. В свободное время осужденные могут посещать кружки по интересам, учиться, справлять религиозные обряды. В питании учитываются пищевые предпочтения по религиозным принципам, показаниям здоровья, либо вегетарианским убеждениям. В тюрьмах работают психологи и специальный надзор, куда можно пожаловаться на сотрудников тюрьмы.

Чили

В Чили есть знаменитая тюрьма Ла-Пас, где камеры больше похожи на обычные квартиры. Каждый заключенный может заключить договор на аренду от нескольких метров в общей камере до просторных апартаментов, в зависимости от своих финансовых возможностей. Камеры даже имеют свою «звездность», которая варьируется от нуля до пяти звезд.

Просто на мгновение сравните с Беларусью: KYKY составил топ самых невероятных тюрем мира

Питание арестанты могут обеспечивать себе тоже сами. Во время отбывания наказания разрешается заниматься бизнесом, проживать с семьями, а детей устраивать в сады при тюрьмах. Это специфическое место, где в основном «сидят» наркоторговцы. Самый известный арестант – наркобарон Амадо Пачеко, который достроил в своей камере второй этаж. Он был осужден за транспортировку самолета кокаина.

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Пока в Беларуси раздают немыслимые сроки за политические убеждения, подвергая пыткам заключенных в нечеловеческих условиях, во всем цивилизованном мире...
 
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