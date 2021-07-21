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Военнослужащий-контрактник погиб возле Ивацевичей

21.07.2021 19:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В результате аварии в Ивацевичском районе погиб 37-летний военнослужащий контрактной службы — водитель «Урала».

Военнослужащий-контрактник погиб возле Ивацевичей
«Урал-4320». Источник: militaryarms.ru

По предварительной информации Минобороны, с военным автомобилем «Урал», следовавшим из одной из воинских частей ВВС ПВО, столкнулся автопоезд, двигавшийся в попутном направлении, управляемый гражданином Польши.

В результате столкновения «Урал» съехал в кювет и опрокинулся. Водитель армейского автомобиля — заместитель командира автомобильного взвода <…> получил травмы, от которых скончался.

Следственный комитет уточняет, что ДТП произошло 21 июля в 10:37 на 145-м километре трассы М1.

Мужчина служил в Вооруженных силах с 2008 года. У него осталось трое детей. Минобороны заявило о намерении оказать необходимую помощь семье погибшего.

 
 
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В результате аварии в Ивацевичском районе погиб 37-летний военнослужащий контрактной службы — водитель «Урала».
 
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