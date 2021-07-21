Олимпиада-2020 в Токио: когда открытие и как пройдет церемония

Накануне старта Игр президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал: "Если во время церемонии открытия вы услышите звук падающих камней, знайте — это упал груз с моего сердца".

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия пройдет в пятницу, 23 июля, на Национальном стадионе, специально построенном к Играм. Начнется мероприятия в 14:00 по киевскому времени.





Первой на стадион выйдет сборная Греции, а последней - Японии. Затем участники Игр примут присягу, и Олимпиада будет считаться открытой. Мероприятие пройдет без зрителей на трибунах.





пишет rbc.ua На Играх будут представлены 33 вида спорта,rbc.ua



