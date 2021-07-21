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Олимпиада-2020 в Токио: когда открытие и как пройдет церемония

21.07.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио пройдет на Национальном стадионе в пятницу, 23 июля. Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет при пустых трибунах.

Накануне старта Игр президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал: "Если во время церемонии открытия вы услышите звук падающих камней, знайте — это упал груз с моего сердца".
XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия пройдет в пятницу, 23 июля, на Национальном стадионе, специально построенном к Играм. Начнется мероприятия в 14:00 по киевскому времени.

Первой на стадион выйдет сборная Греции, а последней - Японии. Затем участники Игр примут присягу, и Олимпиада будет считаться открытой. Мероприятие пройдет без зрителей на трибунах.

На Играх будут представлены 33 вида спорта, пишет rbc.ua
 
 
 
 
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Церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио пройдет на Национальном стадионе в пятницу, 23 июля. Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет при пустых трибунах.
 
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