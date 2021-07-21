ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Непарадный: главный военно-морской праздник в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей

21.07.2021 19:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила руководитель местного управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

 Ее слова передает ТАСС.

«Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей<...> Доступ на парад будет ограничен», — сказала Башкетова и добавила, что торжественная часть будет транслироваться по телевидению.

Она напомнила, что показатели заболеваемости в Петербурге остаются высокими. Ежедневно заболевают около двух тысяч человек, часть из которых переносит COVID-19 в тяжелой форме.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 25 июля посетит парад в Санкт-Петербурге. Традиционно глава государства обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Открывая мероприятие, он поздравляет российских моряков.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ (последнее воскресенье июля).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила руководитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускі анархіст, які абскарджвае дэпартацыю з Украіны, расказаў, як пазьбег вывазу на мяжу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by