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От вилл до скромных офисов: где обитают беларуские дипломаты
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко поручил пересмотреть число сотрудников беларуских диппредставительств в странах Европы.
Посольства там, по мнению главы государства, можно сократить до одной двухкомнатной квартиры — для посла и его помощника.
“Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству”, — заявил Лукашенко 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики.
Что сейчас из себя представляют посольства Беларуси в европейских столицах? Еврорадио ознакомилось с диппредставительствами, от которых послам, возможно, придётся избавиться.
Германия
В Берлине диппредставительство Беларуси размещается в двух двухэтажных виллах, построенных во второй половине ХІХ века, которые считаются памятниками истории.
Литва
В Вильнюсе посольству Беларуси принадлежит всего одно здание — зато какое! Это роскошная вилла начала XX века, которая в советское время использовалась под детский сад.
Латвия
В Риге комплекс посольства Беларуси тоже состоит из двух зданий. Они находятся в так называемом Московском форштадте — историческом районе с непростой судьбой. Здесь с начала XVII века селились в основном русские купцы. Правда, позже русскую диаспору сменила еврейская, которую почти полностью уничтожили в годы Второй мировой войны. Именно здесь находилось Рижское гетто.
Эстония
Послу Республики Беларусь в Эстонии Вячеславу Качанову возможный переезд в двушку вместе с помощником не должен создать проблем: посольство нашей страны в Таллине не имеет отдельного здания, а находится в обычной административной пятиэтажке.
Великобритания
Посольство Беларуси в Лондоне находится в одном четырёхэтажном здании с диппредставительствами Монголии и Азербайджана. В тесноте, да не в обиде: в шаговой доступности Гайд-парк и Кенсингтонский дворец!
Франция
Скромно и со вкусом расположилось беларуское посольство в Париже, где ему принадлежит четырёхэтажное здание на бульваре Сюше у Булонского леса.
Бельгия
Посольство Беларуси в Брюсселе находится в живописном здании 1928 года.
Однако это не все “владения” Беларуси в Бельгии. Своё скромное диппредставительство есть и в Гааге. Это не шутка.
Польша
От протестующих представителей диаспоры сотрудники беларуского посольства в Польше прячутся в современном здании в южной части Варшавы.
Финляндия
В Хельсинках сотрудники посольства соседствуют в административном здании с коллегами из ЮАР.
Швеция
А в Стокгольме даже карты Google стесняются полностью показывать скромное диппредставительство Беларуси.
Сербия
Очень интересное здание принадлежит Беларуси в Белграде. Выделяется на фоне новостроек.
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