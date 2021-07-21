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От вилл до скромных офисов: где обитают беларуские дипломаты

21.07.2021 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко поручил пересмотреть число сотрудников беларуских диппредставительств в странах Европы.

От вилл до скромных офисов: где обитают беларуские дипломаты
Посольства там, по мнению главы государства, можно сократить до одной двухкомнатной квартиры — для посла и его помощника.  

“Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству”, — заявил Лукашенко 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики.

Что сейчас из себя представляют посольства Беларуси в европейских столицах? Еврорадио ознакомилось с диппредставительствами, от которых послам, возможно, придётся избавиться.  

Германия



В Берлине диппредставительство Беларуси размещается в двух двухэтажных виллах, построенных во второй половине ХІХ века, которые считаются памятниками истории. 

Литва


В Вильнюсе посольству Беларуси принадлежит всего одно здание — зато какое! Это роскошная вилла начала XX века, которая в советское время использовалась под детский сад.



Латвия




В Риге комплекс посольства Беларуси тоже состоит из двух зданий. Они находятся в так называемом Московском форштадте — историческом районе с непростой судьбой. Здесь с начала XVII века селились в основном русские купцы. Правда, позже русскую диаспору сменила еврейская, которую почти полностью уничтожили в годы Второй мировой войны. Именно здесь находилось Рижское гетто. 

Эстония 



Послу Республики Беларусь в Эстонии Вячеславу Качанову возможный переезд в двушку вместе с помощником не должен создать проблем: посольство нашей страны в Таллине не имеет отдельного здания, а находится в обычной административной пятиэтажке.

Великобритания 



Посольство Беларуси в Лондоне находится в одном четырёхэтажном здании с диппредставительствами Монголии и Азербайджана. В тесноте, да не в обиде: в шаговой доступности Гайд-парк и Кенсингтонский дворец!

Франция



Скромно и со вкусом расположилось беларуское посольство в Париже, где ему принадлежит четырёхэтажное здание на бульваре Сюше у Булонского леса.

Бельгия



Посольство Беларуси в Брюсселе находится в живописном здании 1928 года.

Однако это не все “владения” Беларуси в Бельгии. Своё скромное диппредставительство есть и в Гааге. Это не шутка. 

Польша 



От протестующих представителей диаспоры сотрудники беларуского посольства в Польше прячутся в современном здании в южной части Варшавы. 

Финляндия



В Хельсинках сотрудники посольства соседствуют в административном здании с коллегами из ЮАР.

Швеция



А в Стокгольме даже карты Google стесняются полностью показывать скромное диппредставительство Беларуси. 

Сербия 



Очень интересное здание принадлежит Беларуси в Белграде. Выделяется на фоне новостроек.


Австрия



Все тайны посла Беларуси в Вене прячутся за деревьями, которые не позволяют рассмотреть отдельное здание диппредставительства.

Италия



Пальма на территории диппредставительства Беларуси в Риме не даёт послу забыть, что родина находится так далеко.

Испания



В Мадриде посольство Беларуси — один из офисов в административном здании.  

Чехия



В Праге посольство вообще находится на немноголюдной окраине города.   

Словакия



Аналогичная ситуация и в Братиславе.

Швейцария



А посольство в Берне с этого ракурса можно спутать с домиком скромного чиновника из Дроздов.

***
Что касается всего мира, то Беларусь имеет свои представительства более чем в 50 странах.
 
 
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