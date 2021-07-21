От вилл до скромных офисов: где обитают беларуские дипломаты

Посольства там, по мнению главы государства, можно сократить до одной двухкомнатной квартиры — для посла и его помощника.





“Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству”, — заявил Лукашенко 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики.





Что сейчас из себя представляют посольства Беларуси в европейских столицах? Еврорадио ознакомилось с диппредставительствами, от которых послам, возможно, придётся избавиться.





Германия









В Берлине диппредставительство Беларуси размещается в двух двухэтажных виллах, построенных во второй половине ХІХ века, которые считаются памятниками истории.





Литва

В Вильнюсе посольству Беларуси принадлежит всего одно здание — зато какое! Это роскошная вилла начала XX века, которая в советское время использовалась под детский сад.













Латвия













В Риге комплекс посольства Беларуси тоже состоит из двух зданий. Они находятся в так называемом Московском форштадте — историческом районе с непростой судьбой. Здесь с начала XVII века селились в основном русские купцы. Правда, позже русскую диаспору сменила еврейская, которую почти полностью уничтожили в годы Второй мировой войны. Именно здесь находилось Рижское гетто.

Эстония









Послу Республики Беларусь в Эстонии Вячеславу Качанову возможный переезд в двушку вместе с помощником не должен создать проблем: посольство нашей страны в Таллине не имеет отдельного здания, а находится в обычной административной пятиэтажке.





Великобритания









Посольство Беларуси в Лондоне находится в одном четырёхэтажном здании с диппредставительствами Монголии и Азербайджана. В тесноте, да не в обиде: в шаговой доступности Гайд-парк и Кенсингтонский дворец!

Франция









Скромно и со вкусом расположилось беларуское посольство в Париже, где ему принадлежит четырёхэтажное здание на бульваре Сюше у Булонского леса.

Бельгия









Посольство Беларуси в Брюсселе находится в живописном здании 1928 года.





Однако это не все “владения” Беларуси в Бельгии. Своё скромное диппредставительство есть и в Гааге. Это не шутка.





Польша









От протестующих представителей диаспоры сотрудники беларуского посольства в Польше прячутся в современном здании в южной части Варшавы.





Финляндия









В Хельсинках сотрудники посольства соседствуют в административном здании с коллегами из ЮАР.





Швеция









А в Стокгольме даже карты Google стесняются полностью показывать скромное диппредставительство Беларуси.





Сербия









Очень интересное здание принадлежит Беларуси в Белграде. Выделяется на фоне новостроек.



Австрия









Все тайны посла Беларуси в Вене прячутся за деревьями, которые не позволяют рассмотреть отдельное здание диппредставительства.





Италия









Пальма на территории диппредставительства Беларуси в Риме не даёт послу забыть, что родина находится так далеко.





Испания









В Мадриде посольство Беларуси — один из офисов в административном здании.

Чехия









В Праге посольство вообще находится на немноголюдной окраине города.





Словакия









Аналогичная ситуация и в Братиславе.





Швейцария









А посольство в Берне с этого ракурса можно спутать с домиком скромного чиновника из Дроздов.





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Что касается всего мира, то Беларусь имеет свои представительства более чем в 50 странах.



