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Найден универсальный способ обходить блокировки независимых СМИ без VPN и прокси

21.07.2021 19:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Найден универсальный способ обходить блокировки независимых СМИ без VPN и прокси
Иллюстративное фото
Политэмигрант и белорусский медийщик из Киева запустил сайт, который помогает легко просматривать заблокированные лукашистским режимом СМИ:

- Заходим на сайт: bit.ly/razblok

- Вбиваем заблокированную ссылку

- Читаем с удовольствием

Страница откроется в моментальном зеркале на серверах Google, доступных из Беларуси.

Сайт защищен от возможных блокировок со стороны властей.

Сохраняйте способ в закладках и перешлите его вашим близким, друзьям и знакомым, особенно старшего возраста. Не позволим таракану лишить нас правды!
 
 
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