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Найден универсальный способ обходить блокировки независимых СМИ без VPN и прокси
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
- Заходим на сайт:
- Вбиваем заблокированную ссылку
- Читаем с удовольствием
Страница откроется в моментальном зеркале на серверах Google, доступных из Беларуси.
Сайт защищен от возможных блокировок со стороны властей.
Сохраняйте способ в закладках и перешлите его вашим близким, друзьям и знакомым, особенно старшего возраста. Не позволим таракану лишить нас правды!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус из Киева создал специальный сайт.
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