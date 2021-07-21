Новая Конституция Беларуси. Стали проявляться очертания. Вокруг каких статей спорят больше всего?

Источник материала: ОНТ

Утром состоялось очередное заседание Конституционной комиссии, которая работает над главным документом нашей страны. К августу проект должен быть вынесен на рассмотрение Президента, а в начале 2022-го и на общенародный референдум. По некоторым пунктам проекта уже сейчас идет дискуссия, и сегодня мы пригласили в студию как тех, кто разрабатывает проект, так и тех, у кого к разработчикам есть вопросы.

В студии – директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, политолог Петр Петровский, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, председатель минской городской организации РОО «Белая Русь» Дмитрий Шевцов.

Подробнее – в видеоинформации.





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