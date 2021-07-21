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Лукашенко: События с самолетом Ryanair – заранее спланированная провокация
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. 23 мая лайнер следовал по маршруту Афины - Вильнюс, но был вынужден приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывчатке на борту. Об этом Президент рассказал в интервью телеканалу Sky News Arabia 19 июля. Об этом
По словам Главы государства, заявления о том, что именно белорусская сторона изменила маршрут движения самолета, являются фейком.
Глава государства отметил: если кто-то предъявит факты, что именно белорусская сторона принудила самолет к посадке, то «мы извинимся перед всем миром за подобное деяние».
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко назвал заранее спланированной провокацией инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. 23 мая лайнер следовал по маршруту Афины - Вильнюс, но был...
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