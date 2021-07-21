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Давид Алаба взял в «Реале» номер бывшего капитана Серхио Рамоса

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Давид Алаба взял в «Реале» номер бывшего капитана Серхио Рамоса

Новичок мадридского «Реала», защитник Давид Алаба определился с игровым номером. 

29-летний игрок сборной Австрии будет выступать за «сливочных» под 4-м номером. Ранее он принадлежал капитану команды Серхио Рамосу, который этим летом перебрался в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Сообщалось, что никто в «Реале» не стал брать номер испанца.  Алаба перешёл в «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. 

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Новичок мадридского «Реала», защитник Давид Алаба определился с игровым номером.  29-летний игрок сборной Австрии будет выступать за «сливочных» под 4-м номером....
 
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