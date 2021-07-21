|
Давид Алаба взял в «Реале» номер бывшего капитана Серхио Рамоса
Источник материала: ОНТ
Новичок мадридского «Реала», защитник Давид Алаба определился с игровым номером.
29-летний игрок сборной Австрии будет выступать за «сливочных» под 4-м номером. Ранее он принадлежал капитану команды Серхио Рамосу, который этим летом перебрался в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Сообщалось, что никто в «Реале» не стал брать номер испанца. Алаба перешёл в «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новичок мадридского «Реала», защитник Давид Алаба определился с игровым номером. 29-летний игрок сборной Австрии будет выступать за «сливочных» под 4-м номером....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)