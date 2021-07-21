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Депутат Палаты представителей Ирина Луканская провела прием граждан в Гродно

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутат Палаты представителей Ирина Луканская провела прием граждан в ГродноГродно" class="one-news__figure-img">

Лето – не повод откладывать решение насущных проблем. В Гродненской области депутаты Палаты представителей продолжают проводить приёмы граждан.

Работу, жилье и ремонт дорог обсуждают чаще всего. Гродненцев лично и по телефону выслушала Ирина Луканская. Для Натальи Горбач этот депутатский прием – попытка решить судьбу всей семьи. Она пришла на встречу с четырьмя внуками. Говорит,  старшая дочь злоупотребляет спиртным, не ходит на работу. А в середине августа истекает срок, данный органами опеки нерадивой матери на исправление. Дальше малышей ждет детский дом. Бабушка против такого исхода.  Она единственная, кто заботится о ребятах, ходит по инстанциям и пытается добиться оформления на себя опеки над внуками.  

Наталья Горбач, житель г.Гродно: «Дочку я постоянно ругаю, она приедет ко мне – и с ней постоянно говорю. Но я, понимаете, посмотрела на нее – человек живет в свое удовольствие. Как бы мне тяжело ни было, я их не хочу разлучать или в детдом отдавать».  

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «На сегодняшний день оптимальное решение для данной семьи – это опека бабушки или опека тети, если бабушка не сможет по состоянию здоровья. Ей предстоит пройти медкомиссию, и в этом мы ей тоже поможем. Не сможет бабушка по состоянию здоровья  оформить опеку над  детками –   тетя, которой исполнилось 18 лет, может стать опекуном и вместе с бабушкой продолжить воспитание деток. Мы, конечно, будем помогать этой семье».  

Все обращения не останутся без внимания. Их обещают решить в ближайшее время с участием профильных служб. 

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Теги: Гродно
 
 
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Лето – не повод откладывать решение насущных проблем. В Гродненской области депутаты Палаты представителей продолжают проводить приёмы граждан. Работу, жилье и...
 
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