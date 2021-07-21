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Депутат Палаты представителей Ирина Луканская провела прием граждан в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Лето – не повод откладывать решение насущных проблем. В Гродненской области депутаты Палаты представителей продолжают проводить приёмы граждан.
Работу, жилье и ремонт дорог обсуждают чаще всего. Гродненцев лично и по телефону выслушала Ирина Луканская. Для Натальи Горбач этот депутатский прием – попытка решить судьбу всей семьи. Она пришла на встречу с четырьмя внуками. Говорит, старшая дочь злоупотребляет спиртным, не ходит на работу. А в середине августа истекает срок, данный органами опеки нерадивой матери на исправление. Дальше малышей ждет детский дом. Бабушка против такого исхода. Она единственная, кто заботится о ребятах, ходит по инстанциям и пытается добиться оформления на себя опеки над внуками.
Все обращения не останутся без внимания. Их обещают решить в ближайшее время с участием профильных служб.
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Лето – не повод откладывать решение насущных проблем. В Гродненской области депутаты Палаты представителей продолжают проводить приёмы граждан. Работу, жилье и...
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