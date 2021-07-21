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Кто заказал Азаренка и Гайдукевича? Для кого террор стал инструментом политической борьбы?

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто заказал Азаренка и Гайдукевича? Для кого террор стал инструментом политической борьбы?

Событие, которое разделило время и многих из нас на до и после. Временами было трудно поверить, что все это происходит с белорусами. Но это происходило с нами. И процесс едва ли можно назвать завершенным. Ведь появляются все новые факты, оглушающие своей жестокостью и цинизмом. Новый виток обернулся тем, что уже получило формулировку «индивидуальный террор». Покушение на журналиста Григория Азаренка, депутата Олега Гайдукевича и целый ряд имен из так называемых «расстрельных списков». В общем, вы всю неделю обсуждали, кто же заказал Азаренка и Гайдукевича.

Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ оказались слишком трудной мишенью для кого-то. В студии – политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич и политический обозреватель телеканала СТВ Григорий Азаренок.

Подробности смотрите в видеоинформации.


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Событие, которое разделило время и многих из нас на до и после. Временами было трудно поверить, что все это происходит с белорусами. Но это происходило с нами. И...
 
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