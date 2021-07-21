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С начала года в водоемах Беларуси утонули 23 ребенка. За минувшую неделю – 6

21.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С начала года в водоемах Беларуси утонули 23 ребенка, только за минувшую неделю – 6 детей. Об этом сообщает в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Трагедия едва не произошла и вечером 20 июля в Минске. Мама отдыхала с двумя детьми – подростком и годовалой девочкой.

Дети играли в мяч. Нечаянно он попал в воду. Мальчик побежал за ним, но оказался там, где было глубоко, начал тонуть. К счастью, на маршруте патрулирования находился милиционер, который и вытащил подростка из воды. 

Кстати, недалеко были другие люди, но они не слышали и не видели, что мальчик тонет или зовет на помощь.  

Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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С начала года в водоемах Беларуси утонули 23 ребенка, только за минувшую неделю – 6 детей. Об этом сообщает в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга...
 
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